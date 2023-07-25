Подмосковье 25 июля 2023, 10:46 Камеры видеонаблюдения установили вблизи дома № 12 на Текстильной улице в Лобне по просьбе жителей Телеканал «360»

Читать 360tv в

Жители дома № 12 на Текстильной улице в Лобне проголосовали за установку систем видеонаблюдения на портале «Добродел». Теперь они на собственном опыте убедились, что камеры помогают бороться с хулиганами и раскрывать мелкие преступления.

Сейчас камеры поставили в каждом подъезде дома № 12 на Текстильной улице. Житель Сергей Макаров рассказал, что благодаря видеонаблюдению уже раскрыто несколько мелких преступлений. Так, нашли укравшего велосипед хулигана и водителя, поцарапавшего автомобиль на парковке.

Реклама

Камеры видеонаблюдения устанавливают бесплатно. Для этого нужно проголосовать через «Добродел». Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет тысячи камер. Их размещают в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках. Видеонаблюдение помогает не только правоохранительным органам. Системой активно пользуются коммунальщики, чтобы следить за качеством уборки и содержанием территорий.

«Камеры „Безопасного региона“ имеют срок хранения до 30 суток. Их изображение выводится в полицию в режиме онлайн, полиция имеет к ним доступ, также к ним доступ имеет правительство Московской области. Соответственно, у нас в администрации тоже есть рабочее место, на котором мы можем просматривать эти камеры», — рассказал заместитель начальника управления территориальной безопасности администрации городского округа Лобня Вадим Шахов.

Всего в Лобне установили уже более тысячи таких камер видеонаблюдения. С их помощью в 2022 году раскрыли 13 преступлений. Если в зоне обзора было совершено правонарушение или преступление, то необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции либо к участковому. Полицейские найдут запись и приобщат ее к делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».