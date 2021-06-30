Камеры видеонаблюдения помогли устранить свыше 3,3 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье

В Московской области устанавливают камеры видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный регион». С их помощью уже удалось устранить более 3,3 тысячи нарушений чистоты и порядка в региона. Об этом рассказали в пресс-службе Госадмтехнадзора.

Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья следят за порядком в регионе, регулярно выезжая на проверки. В работе им помогает областная система «Безопасный регион».

С начала запуска системы Госадмтехнадзор принял меры по 3308 нарушениям, которые удалось выявить благодаря камерам. Больше 2,8 тысячи нарушений уже устранили. За последнюю неделю надзорное ведомство решило вопрос по 79 случаям.

Камеры, которые помогают выявлять нарушения, установлены на контейнерных площадках территорий общего пользования. Система видеонаблюдения помогает следить за навалами мусора, содержанием площадок, переполненными контейнерами, временем приезда мусоровозов.

Всего в Московской области установили почти 70 тысяч видеокамер. Все они фиксируют правонарушения жителей в различных сферах.