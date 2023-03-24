Подмосковье 24 марта 2023, 10:00 Камеры в Приокско-Террасном заповеднике сняли поющую рысь

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Редкий момент удалось запечатлеть с помощью фотоловушки в Приокско-Террасном заповеднике под Серпуховом. На видео хорошо слышно, как поет рысь.

Камера снимает, как рысь медленно проходит мимо нее, потом ненадолго ложится в сугроб, а потом начинает издавать невероятные звуки. У этой большой кошки очень громкий, высокий и довольно резкий голос, а по звучанию эта серенада чем-то напоминает мяуканье. Желающие могут сами услышать это на видеоролике из Приокско-Террасного заповедника.

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