24 марта 2023, 10:00
Камеры в Приокско-Террасном заповеднике сняли поющую рысь
Редкий момент удалось запечатлеть с помощью фотоловушки в Приокско-Террасном заповеднике под Серпуховом. На видео хорошо слышно, как поет рысь.
Камера снимает, как рысь медленно проходит мимо нее, потом ненадолго ложится в сугроб, а потом начинает издавать невероятные звуки. У этой большой кошки очень громкий, высокий и довольно резкий голос, а по звучанию эта серенада чем-то напоминает мяуканье. Желающие могут сами услышать это на видеоролике из Приокско-Террасного заповедника.
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