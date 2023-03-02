Подмосковье 02 марта 2023, 15:04 Камеры в автобусах помогли вычислить укравшего 48 ремней безопасности пассажира из Подмосковья

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Пассажир срезал и украл 48 ремней безопасности из автобусов компании «Мострансавто» в Подмосковье. Вычислить вандала помогли камеры, установленные в салонах транспортных средств. Об этом сообщил Минтранс региона.

Когда водители подмосковных рейсов «Мострансавто» начали массово находить в салонах срезанные ремни безопасности, стали просматривать камеры. Очень скоро выяснилось, что хулиганит один и тот же пассажир. Он орудовал на маршрутах № 1 и 6 в Пушкинском округе, срезав и украв в общей сложности 48 застежек.

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Водителей МАП № 10 в Королеве предупредили о вандале и показали его фотографии, сделанные с камер. Спустя месяц пассажира заметил в салоне один из шоферов.

Полицейские задержали мужчину. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

«По предварительным подсчетам, мужчина причинил ущерб предприятию почти на 60 тысяч рублей. А ведь это свежие автобусы 2020 года поставки», — прокомментировали в «Мострансавто».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается большая программа обновления автобусного парка.

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