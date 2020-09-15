Камеры установят во всех подъездах Реутова до конца года

Во всех подъездах Реутова до конца года появится видеонаблюдение. Камеры установят по программе «Безопасность Подмосковья». Реутов станет первым округом в регионе, в котором 100% домов будут взяты под видеоконтроль. Об этом рассказала пресс-служба администрации Реутова.

Источник фото: Алексей Оводов

«Компания МГТС (ПАО „Московская городская телефонная сеть“) завершает монтаж 1090 подъездных видеокамер, в поле зрения которых попадают придомовые территории, фиксируются все входящие в дом люди. Информация с камер круглосуточно в режиме реального времени поступает в единый центр обработки данных „Безопасный регион“», — рассказал заместитель главы администрации Реутова Владимир Иванов.

Он добавил, что записи могут просмотреть сотрудники МВД. Если в зоне обзора было совершено правонарушение или преступление, то необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции. Сотрудники полиции должны выгрузить соответствующую видеозапись из системы и приобщить к делу как доказательство.

Источник фото: Алексей Оводов

«В рамках программы „Безопасный регион“ мы уже оснастили камерами видеонаблюдения все въезды в город и места массового скопления людей. Под контроль как внутри, так и снаружи взяты все социальные объекты, школы и детские сады. Сейчас завершается реализация третьего этапа программы — подъездного видеонаблюдения. Ожидается, что это позволит снизить уровень правонарушений ориентировочно на 5-7%», — уточнил Иванов.

Всего система видеонаблюдения Подмосковья «Безопасный регион» объединяет тысячи камер в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках. Информацию с записывающих устройств используют для обеспечения общественной безопасности.