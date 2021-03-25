Камеры видеонаблюдения установят по 164 адресам, которые выбрали жители Подмосковья

В Московской области завершилось голосование за адреса, где проведут работы по повышению уровня безопасности. После опроса на портале «Добродел» определили 164 адреса, где установят камеры. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

По результатам голосования «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» в проект включили 164 подмосковных адреса.

«В проект „Сделаем Подмосковье безопасным вместе“ включены адреса из 52 городских округов Московской области. С предложениями в этом году обратились более 15 тысяч человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

По 164 адресам установят камеры видеонаблюдения в общественных местах, организуют дополнительное патрулирование полиции и народных дружин по определенным маршрутам, установят дополнительные фонари, разместят системы экстренной связи.

Помимо этого, проведут профилактические мероприятия с несовершеннолетними, неблагополучными семьями и лицами, освободившимися из мест лишения свобод.

Посмотреть, какие адреса отобрали для повышения уровня безопасности, можно на официальном сайте ГУРБ Московской области.

Проект существует в регионе с 2018 года. За это время установили более 400 видеокамер, организовали дополнительное патрулирование более чем по 100 адресам разных округов, открыли восемь участковых пунктов полиции, установили свыше 150 уличных фонарей, благоустроили 25 пешеходных переходов с целью повышения безопасности.

«Подобного рода голосования помогают узнать о существующих пробелах, где и какие меры необходимо принять для обеспечения должной безопасности», — уточнил Роман Каратаев.