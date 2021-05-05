facebook_pixel
    05 мая 2021, 10:59

    Видеокамеры стали следить за 28 местами переработки строймусора в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Видеокамеры установили на 28 комплексах переработки строительных отходов в Подмосковье. Это один из шагов, необходимых для контроля за утилизацией мусора.

    Видеокамеры стали следить за 28 местами переработки строймусора в Подмосковье | Изображение 1

    Глава Минэкологии региона Андрей Разин сообщил о том, что Москва и Московская область продолжают внедрение систем тотального мониторинга переработки строймусора.

    С 17 камер уже идет видеопоток, все остальные работают в тестовом режиме

    Андрей Разин.

    Уже 1 июня в Подмосковье начнут действовать новые правила перемещения отходов строительства, сноса и грунта — ОССиГ. Больше нельзя будет перевозить этот мусор без электронного талона и регистрации в РНИС — региональной навигационно-информационной системе Московской области.

    Благодаря системе мониторинга, созданной Подмосковьем и Москвой, перемещение строймусора контролируют в системе «Электронный талон» и с помощью видеокамер.