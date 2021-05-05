Видеокамеры стали следить за 28 местами переработки строймусора в Подмосковье

Видеокамеры установили на 28 комплексах переработки строительных отходов в Подмосковье. Это один из шагов, необходимых для контроля за утилизацией мусора.

Глава Минэкологии региона Андрей Разин сообщил о том, что Москва и Московская область продолжают внедрение систем тотального мониторинга переработки строймусора.

С 17 камер уже идет видеопоток, все остальные работают в тестовом режиме Андрей Разин.

Уже 1 июня в Подмосковье начнут действовать новые правила перемещения отходов строительства, сноса и грунта — ОССиГ. Больше нельзя будет перевозить этот мусор без электронного талона и регистрации в РНИС — региональной навигационно-информационной системе Московской области.

Благодаря системе мониторинга, созданной Подмосковьем и Москвой, перемещение строймусора контролируют в системе «Электронный талон» и с помощью видеокамер.