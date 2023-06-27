Подмосковье 27 июня 2023, 20:06 Камеры системы «Безопасный регион» помогли найти автора десятка граффити в Ногинске Главное управление региональной безопасности Московской области

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В Ногинске 21-летний житель изрисовал десятки остановок, заборов, домов, трансформаторных будок и рекламных щитов. Молодого человека нашли с помощью камер системы «Безопасный регион», сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Надписи заметили на автовокзале, в микрорайоне Глухово, на улицах Климова и Текстилей. Своеобразное творчество появлялось ночью.

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С помощью камер удалось определить дом местного жителя, который портил имущество города. Данные передали в полицию. Теперь художнику придется возмещать нанесенный ущерб.

«Видеонаблюдение в общественных местах, как правило, способствует адекватному поведению граждан и предотвращению новых преступлений. А те, кто продолжают нарушать закон, обязательно будут наказаны», — подытожил Каратаев.

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