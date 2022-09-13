Камеры с распознаванием лиц выявили более тысячи нарушений на ж/д путях в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Камеры с распознаванием лиц выявили более тысячи нарушений на ж/д путях в Подмосковье

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Московская область — первый субъект в России, который использует камеры с распознаванием лиц на железных дорогах. Первые устройства были установлены в июле, и за два месяца они зафиксировали несколько сотен нарушений.

«В июле установили первую камеру, сейчас таких уже пять. Благодаря современному оборудованию зафиксировано уже более тысячи нарушений. Данные автоматически передаются в транспортную полицию, там определяют личность и направляют нарушителю уведомление о штрафе», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

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На прошлой неделе Мособлдума внесла в Госдуму инициативу об увеличении штрафа за проход железнодорожных путей в неустановленных местах. На сегодняшний день он установлен в размере 100 рублей, законопроект предлагает увеличить эту сумму до 2000 рублей.

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Обеспечивать безопасность на железной дороге помогают волонтеры. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ежедневно более тысячи человек выходят к вокзалам и станциям, рассказывают пассажирам об опасности перебегать пути, раздают агитационные материалы.

Все эти меры предпринимаются для того, чтобы снизить травматизм и гибель людей на железнодорожных путях. В этом году смертельных случаев в Подмосковье зафиксировано уже 178, что на три больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество погибших пришлось на январь, февраль и август. 97 из 178 смертельных случаев произошло из-за того, что пешеходы пересекали пути в неположенном месте.

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