Камеры с распознаванием лиц установили на железной дороге в Одинцове | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 20:58 Камеры с распознаванием лиц установили на железной дороге в Одинцове

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Новые камеры, которые оснащены функцией распознавания лиц, установили в Одинцове. Они смогут зафиксировать все нарушения правил перехода через железнодорожные пути. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры оказались на станциях Перхушково и Жаворонки.

Только с начала этого года на железных дорогах Подмосковья погибли больше 200 человек. Причем, более половины из всех этих случаев стали следствием того, что сами пешеходы решили нарушить правила перехода. Теперь решено начать устанавливать камеры с распознаванием лиц, чтобы минимизировать подобные ситуации.

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«С помощью камер сотрудники транспортной полиции определяют личность нарушителя, после чего он привлекается к административной ответственности. На станциях, где уже работают камеры, число нарушений правил перехода сократилось на 50%», — рассказала заместитель председателя правительства Анна Кротова.

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На данный момент камеры работают на шести железнодорожных станциях Подмосковья. Всех жителей просят проявлять максимальную внимательность и не нарушать правила перехода через пути.