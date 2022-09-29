Камеры с распознаванием лиц установили на станции электричек в Подольске | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Камеры с распознаванием лиц установили на станции электричек в Подольске

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Камеры с функцией распознавания лиц установили на станции Весенней в Подольске. Они будут фиксировать нарушения при переходе железной дороги. С начала года устройства появились на трех станциях. Об этом сообщила зампред правительства региона Анна Кротова.

Как рассказала зампред, ранее камеры установили на станциях Удельная в Раменском и Гагаринская в Щелкове. После этого там снизилось число нарушений. Благодаря устройствам удалось зафиксировать свыше 600 нарушений.

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«Теперь еще две камеры появилось на станции Весенней в Подольске, которой ежедневно пользуются порядка четырех тысяч человек. Мы рассчитываем, что таким образом получится повысить безопасность и снизить число нарушений перехода через железную дорогу», — сообщила Анна Кротова.

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Камеры фиксируют переходы на красный свет светофора и в неположенном месте. Минтранс призывает пассажиров быть ответственными и внимательными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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