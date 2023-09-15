15 сентября 2023, 13:03
Камеры с распознаванием лиц появились более чем на 80 ж/д станциях Подмосковья
Свыше 80 железнодорожных станций оснастили камерами с функцией распознавания лиц в Подмосковье. Они будут выявлять нарушения правил перехода через пути.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры останавливают там, где чаще всего происходят несчастные случаи. Ими оборудовали станции в Наро-Фоминске, Раменском, Королеве, Пушкинском, Воскресенске, Истре и других округах.
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Всего с начала года в Подмосковье выявили более 130 происшествий с летальным исходом на железной дороге, из них 46 произошли при переходе через пути.
Жителей призывают быть внимательными и соблюдать правила: пересекать железную дорогу только в положенных местах на зеленый сигнал светофора.
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