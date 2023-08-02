Подмосковье 02 августа 2023, 14:56 Камеры с искусственным интеллектом выявили более 900 незаконных граффити в Подмосковье в июле ГУСТ МО

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Свыше 900 незаконных граффити убрали в Подмосковье в июле. Их выявили при помощи машин, оснащенных камерами с искусственным интеллектом.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, больше всего вандальных надписей устранили в Мытищах, Щелкове и Домодедове

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«Активно борьбу с актами вандализма ведут в Мытищах, где удалили 83 граффити, 80 — ликвидировали в Щелково, 51 — в Домодедово, 45 — в Пушкинском, 44 — в Луховицах. Устранение подобных нарушений проводится при помощи специальных моющих средств, а также закрашивания вандальных изображений краской подходящего колера», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что стрит-арт необходимо согласовывать с органами местного самоуправления. Без этого надпись или рисунок будет считаться незаконным и попадет под статью уголовного кодекса как вандализм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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