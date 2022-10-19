Камеры с искусственным интеллектом на машинах ГУСТ перешли на «осень» | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 20:57 Камеры с искусственным интеллектом на машинах ГУСТ перешли на «осень»

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В инспектировании дворов и улиц Главное управление содержания территорий Подмосковья использует машины, оборудованные нейросетевыми камерами. Шесть таких автомобилей ведут контроль чистоты улиц с сентября.

Специалисты ГУСТ уверены, что именно взаимодействие «умных» авто и инспекторов позволяет эффективно контролировать порядок на улицах региона. Автомобили постоянно двигаются по улицам, оценивают качество работы коммунальных служб и обучают нейросети.

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«В зависимости от сезона, мы имеем „зимние настройки“, которые будут фиксировать навалы снега, а также „осенние“, когда уровень чувствительности к такому формату нарушений как „смет“ понижается, чтобы не фиксировать каждый опавший лист за дефект», — сообщила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

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За два дня команда ГУСТ с помощью «умных» авто проинспектировала Домодедово, Красногорск, Мытищи, Химки, Балашиху и Одинцовский городской округ. Всего было выявлено 434 замечания.

«Самым распространенным дефектом стали несанкционированные граффити, но были также зафиксированы недостатки по несвоевременной очистке мусорных контейнеров и урн, а также несколько десятков грязных опор освещения. Что касается замечаний по городским округам, то искусственный интеллект имеет меньше всего претензий к Домодедову и Мытищам. Оставшаяся четверка показала также неплохой результат: например, 18 октября нейросеть нашла только 27 небольших замечаний по работе коммунальщиков в Балашихе», — отметила Светлана Аипова.

Кроме того, руководитель ГУСТ подчеркнула, что постепенно система сможет обнаруживать недостатки работы линий наружной освещенности, а в 2023 году планируется расширение «умной» транспортной сети.