Камеры с функцией распознавания лиц появились на станции Удельная в Раменском

В Московской области на переходах через железнодорожные пути начали фиксировать нарушения с помощью камер с функцией распознавания лиц.

Первые камеры появились на станции Удельная в Раменском. С камер все материалы в онлайн-режиме передаются дежурным сотрудникам транспортной полиции.

«Губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поставлена задача по повышению безопасности и снижению смертности на железной дороге в регионе. В Подмосковье применяется комплексный подход к повышению безопасности на железной дороге, но, учитывая рост смертельных случаев на железной дороге, мы ищем новые подходы. Камеры не просто фиксируют нарушения, но и способны определить личность нарушителя. Мы рассчитываем, что эта мера позволит снизить число смертельных случаев, и в дальнейшем рассмотрим возможность внедрения камер с распознаванием лиц и на других подмосковных станциях», — сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Проект реализует Минтранс Подмосковья и управление на транспорте МВД РФ по ЦФО совместно с «МВС Груп».

Несанкционированный переход путей является основной причиной гибели людей на железной дороге. Более 40% нарушителей на переходят пути на красный свет, 25% — это безбилетники, которые перебегают пути для бесплатного проезда.