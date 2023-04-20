Подмосковье 20 апреля 2023, 15:43 Камеры распознавания лиц установят на трех вокзалах Подмосковья в 2023 году Дептранс Москвы

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Систему «Сфера» с камерами распознавания лиц установят на трех вокзалах Московской области в этом году. Об этом первый замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин рассказал в рамках стратегической сессии «Самые современные технологические решения в городском транспорте: опыт Москвы и регионов Российской Федерации».

Московская область активно модернизирует свою маршрутную сеть, которая является одной из крупнейших в России. Ее протяженность составляет 68,7 тысячи километров.

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«Ежедневно в Подмосковье на линии две тысячи маршрутов выходит более восьми тысяч автобусов, которыми пользуются два миллиона человек. Подобные показатели, безусловно, требуют своевременных решений по организации и реализации проектов, посвященных улучшению не только транспортного состава, но и развитию транспортной инфраструктуры», — заявил Аптекин.

По его словам, благодаря обновлению автопарка решилась проблема с очередями на остановках. Камеры на вокзалах помогают обеспечить безопасность пассажиров и определять загруженность станций. На данный момент искусственным интеллектом оснащены 25 камер на остановках. В 2023-м системы установят на всех остановках в Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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