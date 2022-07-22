Камеры помогут выявить нарушения перехода железных дорог в Подмосковье

Нарушителей перехода железнодорожных путей в Подмосковье будут фиксировать камеры с функцией распознавания лиц. Их установили на станции Удельная в Раменском округе.

По сообщению МТДИ, камеры установили из-за поручения губернатора Андрея Воробьева повысить безопасность на железной дороге. Для них выбрали одно из самых аварийных мест в области — станцию Удельную. Камеры будут фиксировать переход путей на красный свет и в неположенном месте. Система определит личность нарушителя, после чего на него составят протокол, рассказала зампред правительства Анна Кротова.

«Мы рассчитываем, что эта мера позволит снизить число смертельных случаев, и в дальнейшем рассмотрим возможность внедрения камер с распознаванием лиц и на других подмосковных станциях», — добавила она.

Генеральный директор «МВС Груп» Евгений Соболев рассказал, что сотрудники транспортной полиции будут получать данные с камер в онлайн-режиме.

В перспективе будет внедрена специализированная нейросеть, способная определять такие нарушения в автоматическом режиме Евгений Соболев.

С начала года на железных дорогах Подмосковья погиб 151 человек, это на 8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Новые путепроводы, участки дорог и переходы появятся в девяти городских округах Подмосковья до конца года.