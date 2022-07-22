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    22 июля 2022, 15:30

    Камеры помогут выявить нарушения перехода железных дорог в Подмосковье

    Александра Перепечаева, Екатерина Филимонова

    Нарушителей перехода железнодорожных путей в Подмосковье будут фиксировать камеры с функцией распознавания лиц. Их установили на станции Удельная в Раменском округе.

    Камеры помогут выявить нарушения перехода железных дорог в Подмосковье

    По сообщению МТДИ, камеры установили из-за поручения губернатора Андрея Воробьева повысить безопасность на железной дороге. Для них выбрали одно из самых аварийных мест в области — станцию Удельную. Камеры будут фиксировать переход путей на красный свет и в неположенном месте. Система определит личность нарушителя, после чего на него составят протокол, рассказала зампред правительства Анна Кротова.

    «Мы рассчитываем, что эта мера позволит снизить число смертельных случаев, и в дальнейшем рассмотрим возможность внедрения камер с распознаванием лиц и на других подмосковных станциях», — добавила она.

    Генеральный директор «МВС Груп» Евгений Соболев рассказал, что сотрудники транспортной полиции будут получать данные с камер в онлайн-режиме.

    В перспективе будет внедрена специализированная нейросеть, способная определять такие нарушения в автоматическом режиме

    Евгений Соболев.

    С начала года на железных дорогах Подмосковья погиб 151 человек, это на 8% больше, чем за такой же период прошлого года.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Новые путепроводы, участки дорог и переходы появятся в девяти городских округах Подмосковья до конца года.