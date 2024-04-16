Подмосковье 16 апреля 2024, 10:12 Камеры помогли установить личность облившего женщин химической жидкостью в Подмосковье Пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области

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Камеры системы «Безопасный регион» помогли установить личность преступника, который обливал женщин химической жидкостью на улице. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Сообщения о нападении на женщину и несовершеннолетнюю девушку поступили в дежурную часть полиции города Лосино-Петровский 10 апреля. Неизвестный мужчина подкрадывался сзади и выплескивал на жертв химическую жидкость, причиняя серьезные ожоги. Оба инцидента зафиксировали камеры «Безопасного региона», что и помогло установить личность преступника.

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Им оказался житель подмосковного поселка Монино. Полицейские уже задержали мужчину. Он признался в содеянном и сейчас находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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