Подмосковье 18 апреля 2023, 17:36 Камеры помогли найти больше 500 случаев задымлений в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Система мониторинга лесных пожаров Подмосковья может выявлять возгорания на ранних стадиях. С начала года система выявила более 476 тысяч дым-точек.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в систему мониторинга пожаров входит авиапатрулирование, космический мониторинг, наземное патрулирование и видеомониторинг.

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«Четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности на территории лесного фонда Московской области способна автоматически обнаруживать пожар на ранней стадии, определять координаты и площадь пожара, автоматически оповещать о пожаре заинтересованные службы, определять ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения», — сказал он.

Всего с начала года система сработала свыше 476 тысяч раз, она помогла выявить 534 задымления.

Диспетчеры проверяют дымовые точки в онлайн-режиме и исключают ложные срабатывания. Если задымление реально, то на место отправляют лесных пожарных.

Всего с начала весны в Подмосковье ликвидировали 36 лесных пожаров на площади 73,93 гектара.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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