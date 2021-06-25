Камеры для онлайн-контроля появились на всех стройках Подмосковья

Видеонаблюдение ввели на всех стройках Подмосковья. Установленные камеры дали доступ к онлайн-контролю за работой на площадках. Это подчеркнули в областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве сообщили, что доступ к трансляциям теперь есть у всех желающих. Следить за работой можно онлайн.

Министр по госнадзору в строительстве Подмосковья Артур Гарибян отметил, что уже запланировали разработать центр мониторинга, где все нарушения будут фиксировать онлайн.

Установленные нами камеры помогут снизить количество проверок. Кроме того, это создаст эффект постоянного присутствия надзорного органа на стройплощадках Артур Гарибян.

Функция особенно актуальна для дольщиков. В любое время они смогут узнать, что происходит на строительной площадке.

Сделать это поможет ссылка на сайте Главгосстройнадзора.