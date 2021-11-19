Камеры начнут ловить нарушителей за выезд на выделенную полосу на Расторгуевском шоссе

Четыре комплекса фотовидеофиксации начнут работать с 6 декабря на участке Расторгуевского шоссе в поселке Бутово в Ленинском городском округе. Их установят на выделенной полосе протяженностью 900 метров.

По этой полосе проезжают пять маршрутов общественного транспорта: 379, 430, 1202, 1019к, 1224к. После установки камер время в пути автобусов должно сократиться до 10 минут.

Комплексы будут установлены на следующих участках:

М-2 «Крым» — Федюково 0-й километр + 365 метров, ЖК «Бутово Парк», к Варшавскому шоссе;

М-2 «Крым» — Федюково 0-й километр + 688 метров, к Варшавскому шоссе;

М-2 «Крым» — Федюково 0-й километр + 335 метров, к Варшавскому шоссе;

М-2 «Крым» — Федюково 0-й километр + 000 метров, к Варшавскому шоссе;

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что выделенная полоса обозначается специальной разметкой и дорожными знаками с изображением автобуса и направлением движения. Знаки дублирует заглавная буква «А» на асфальте. Камеры будут фиксировать выезд на полосу для общественного транспорта и движения по ней.

Штраф за выезд на выделенную полосу при пересечении сплошной разметки составляет 500 рублей, за движение по выделенной полосе придется отдать 1500 рублей. При оплате штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления нарушителю предоставляется скидка в размере 50%.