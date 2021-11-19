facebook_pixel
    19 ноября 2021, 13:52

    Камеры начнут ловить нарушителей за выезд на выделенную полосу на Расторгуевском шоссе

    Комплексы фотовидеофиксации начнут работать с 6 декабря на участке Расторгуевского шоссе в поселке Бутово

    Ольга Назаркина

    Четыре комплекса фотовидеофиксации начнут работать с 6 декабря на участке Расторгуевского шоссе в поселке Бутово в Ленинском городском округе. Их установят на выделенной полосе протяженностью 900 метров.

    Камеры начнут ловить нарушителей за выезд на выделенную полосу на Расторгуевском шоссе

    По этой полосе проезжают пять маршрутов общественного транспорта: 379, 430, 1202, 1019к, 1224к. После установки камер время в пути автобусов должно сократиться до 10 минут.

    Комплексы будут установлены на следующих участках:

    М-2 «Крым» — Федюково 0-й километр + 365 метров, ЖК «Бутово Парк», к Варшавскому шоссе;

    М-2 «Крым» — Федюково 0-й километр + 688 метров, к Варшавскому шоссе;

    М-2 «Крым» — Федюково 0-й километр + 335 метров, к Варшавскому шоссе;

    М-2 «Крым» — Федюково 0-й километр + 000 метров, к Варшавскому шоссе;

    Камеры начнут ловить нарушителей за выезд на выделенную полосу на Расторгуевском шоссе | Изображение 1

    В Минтрансе Подмосковья напомнили, что выделенная полоса обозначается специальной разметкой и дорожными знаками с изображением автобуса и направлением движения. Знаки дублирует заглавная буква «А» на асфальте. Камеры будут фиксировать выезд на полосу для общественного транспорта и движения по ней.

    Штраф за выезд на выделенную полосу при пересечении сплошной разметки составляет 500 рублей, за движение по выделенной полосе придется отдать 1500 рублей. При оплате штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления нарушителю предоставляется скидка в размере 50%.