Видеокамеры начали массово отслеживать непристегнутых водителей в Подмосковье

Видеофиксацию водителей с непристегнутым ремнем начали массово распространять в Московской области. Сначала был тестовый период. Сейчас умные камеры работают на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что в фото- и видеофиксация есть, например, на Новорижском, Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новорязанском, Минском, Дмитровском, Киевском и Симферопольском шоссе.

Высокая тяжесть последствий ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты, вынуждает работать на опережение Алексей Гержик.

По его словам, за прошлый год камеры выявили в Подмосковье 2,5 тысячи водителей с непристегнутым ремнем безопасности.

«Радует, что среди молодых водителей нарушителей встречаем все меньше», — отметил Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.