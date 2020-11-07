В середине недели в Красногорске машина оставила на остановке после себя кучу мусора. Но благодаря камерами видеонаблюдения ГБУ «Мосавтодор» нарушителя удалось вычислить. Им оказался полный мусора грузовик.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«<…> Но есть и такие, для кого выбросить мусор прямо на дорогу, видимо, норма жизни. <…> Рано утром 4 ноября мы зафиксировали вопиющий случай на одной из остановок на Волоколамском шоссе. Конечно же, свалку быстро убрали», — рассказала она.

По ее словам, с помощью камер удалось отследить маршрут автомобиля. После с водителем связались и пригласили его в администрацию для дальнейших разбирательств. Как отметила Хаймурзина, мужчине грозит «серьезное наказание». Она также напомнила, что власти не позволят безнаказанно мусорить на улицах региона.

В начале ноября Андрей Воробьев объявил охоту на виновников несанкционированных свалок в Подмосковье и велел установить камеры фотофиксации. Уже через четыре дня был пойман первый нарушитель. Водитель сбросил строительный мусор на дорогу недалеко от деревни Назимихи Щелковского городского округа.