Камеры Красногорска вычислили водителя, который намусорил на остановке
Об этом на своей странице в Instagram сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.
«<…> Но есть и такие, для кого выбросить мусор прямо на дорогу, видимо, норма жизни. <…> Рано утром 4 ноября мы зафиксировали вопиющий случай на одной из остановок на Волоколамском шоссе. Конечно же, свалку быстро убрали», — рассказала она.
По ее словам, с помощью камер удалось отследить маршрут автомобиля. После с водителем связались и пригласили его в администрацию для дальнейших разбирательств. Как отметила Хаймурзина, мужчине грозит «серьезное наказание». Она также напомнила, что власти не позволят безнаказанно мусорить на улицах региона.
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Большинство наших жителей бережно и ответственно относятся к окружающей природе, любят свой округ и уважают труд коммунальных служб. Но есть и такие, для кого выбросить мусор прямо на дорогу — видимо, норма жизни. Рано утром 4 ноября мы зафиксировали вопиющий случай на одной из остановок на Волоколамском шоссе. Конечно же, свалку быстро убрали. Благодаря данным с камер видеонаблюдения ГБУ «Мосавтодор» @mosavtodor @mtdi_mo мы вычислили автомобиль, груженый мусором, и отследили его маршрут. С владельцем уже связались и пригласили в администрацию для дальнейших разбирательств. Предпринимателю грозит серьезное наказание. Всем нарушителям чистоты и порядка напоминаю: безнаказанно мусорить на улицах нашего округа не позволим 📛 #Красногорск #НашеПодмосковье #ЧистоеПодмосковье @press__mo @minecologymo
В начале ноября Андрей Воробьев объявил охоту на виновников несанкционированных свалок в Подмосковье и велел установить камеры фотофиксации. Уже через четыре дня был пойман первый нарушитель. Водитель сбросил строительный мусор на дорогу недалеко от деревни Назимихи Щелковского городского округа.