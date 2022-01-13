Камеры и сотрудники ГИБДД помогли бороться с огромными пробками в Дзержинском

Настроиться на работу после долгих праздников бывает трудно, а для жителей Дзержинского сложнее всего оказалось туда попасть. До МКАД всего пара километров, но, чтобы их преодолеть, водителям пришлось три часа ползти по пробке.

«Вообще была катастрофическая ситуация. Сейчас более-менее», — подмечают водители.

Коллапс возник из-за строительства дороги — Южной рокады. Развязку на пересечении МКАД и Новоегорьевского шоссе закрыли 5 января. В праздники затора не было. В понедельник все поехали на работу — и город превратился в одну сплошную пробку.

«С 11 на на 12 января мы ограничили съезд с Новорязанского шоссе на Дзержинское, в связи с этим сократили поток, и, получается, 12-го числа у нас уже люди выбирались из города где-то 30–40 минут», — рассказал глава города Сергей Будкин.

Ситуация улучшилась, но одной меры недостаточно. Дорогу построят к концу сентября. Весь поток, который пересекал МКАД в районе Котельников, теперь выезжает через Дзержинское шоссе. Из-за пробок водители напрочь забыли о вежливости на дороге, и на круговом движении началась неразбериха.

Стандартная ситуация, с которой сталкиваются жители Дзержинского каждое утро: нужно проехать прямо по городу, но машины перекрыли кольцо, и все стоят и ждут, когда можно будет проехать на МКАД.

Теперь в часы пик такие перекрестки регулируют сотрудники ГИБДД. Выезд на МКАД с улицы Капотни тоже стал регулируемым. Утром и вечером сотрудники ЦОДД перекрывают правый съезд на кольцо и пускают поток по временной схеме сразу налево.

«Для бесперебойного движения наземного городского транспорта по улице Капотня от МКАД до улицы Верхние Поля по направлению в центр будет введена временная выделенная полоса. На период ограничений будет проходить 14 маршрутов наземного транспорта, который ежедневно перевозит более 27 тысяч пассажиров», — прокомментировал главный специалист дежурной смены ЦОДД Ильгиз Хасянов.

Вычислять наиболее загруженные участки дороги помогают камеры.

«Установлены передвижные комплексы фото- и видеофиксации для подсчета количества проезжающего транспорта. Обращаю внимание, что данные комплексы не выписывают штрафы, а только ведут мониторинг дорожного движения», — уточнил начальник управления Минтранса Московской области по ситуации в Дзержинском Виктор Щулепников.

Пока автолюбители вынуждены стоять в пробках, автобусная полоса пустует. Мечта многих водителей осуществится — теперь на этом участке можно будет законно ехать по выделенке без каких-либо штрафов.

«14 января у нас будет открыта полоса общественного транспорта для всех жителей нашего города, то есть штрафы фиксироваться не будут», — подтвердил Сергей Будкин.

В городе ограничили движение большегрузов в часы пик. Кроме того, увеличат количество автобусов и маршруток. Так часть автомобилистов пересядет на общественный транспорт и поможет разгрузить дороги.