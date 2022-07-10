Камеры гашения напорных коллекторов восстановят в Щелкове

Жителям городского округа Щелково больше не придется беспокоиться о водоотведении. Камеры гашения напорно-самотечных коллекторов уже начали ремонтировать. Проведение работ на объекте проверил первый замминистра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

«На объекте сейчас временно устроены тенты для того, чтобы запахи не уходили. Чтобы все услуги оказывались качественно, мы это проверили лабораторными исследованиями. И уже в спокойном плановом режиме мы до конца года завершим восстановление этого объекта», — сообщил заместитель министра.

На проверку Черепанов выезжал вместе с представителями «Межрайонного Щелковского водоканала». После инспекции они провели встречу с населением городского округа. Местным жителям пообещали, что ремонтные работы не повлияют на водоотведение.

В апреле у свода коллектора и соединительных перемычек камер гашения нарушилась герметичность. Уже в мае рабочие устранили появившиеся неполадки. Сейчас все услуги по водоотведению оказывают населению Щелкова в полном объеме.