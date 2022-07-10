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    10 июля 2022, 23:23

    Камеры гашения напорных коллекторов восстановят в Щелкове

    Дарья Бунякова

    Жителям городского округа Щелково больше не придется беспокоиться о водоотведении. Камеры гашения напорно-самотечных коллекторов уже начали ремонтировать. Проведение работ на объекте проверил первый замминистра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

    Камеры гашения напорных коллекторов восстановят в Щелкове

    «На объекте сейчас временно устроены тенты для того, чтобы запахи не уходили. Чтобы все услуги оказывались качественно, мы это проверили лабораторными исследованиями. И уже в спокойном плановом режиме мы до конца года завершим восстановление этого объекта», — сообщил заместитель министра.

    На проверку Черепанов выезжал вместе с представителями «Межрайонного Щелковского водоканала». После инспекции они провели встречу с населением городского округа. Местным жителям пообещали, что ремонтные работы не повлияют на водоотведение.

    В апреле у свода коллектора и соединительных перемычек камер гашения нарушилась герметичность. Уже в мае рабочие устранили появившиеся неполадки. Сейчас все услуги по водоотведению оказывают населению Щелкова в полном объеме.