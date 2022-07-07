Камеры гашения напорного коллектора в Богородском округе восстановят к концу года

В Богородском округе восстановят камеры гашения напорного коллектора в 4 квартале 2022 года. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

В апреле 2022 года из-за подвижки грунта произошло обрушение свода отводящего самотечного коллектора и соединительных перемычек камер гашения. Это технологическое нарушение было устранено уже в мае. Для жителей услуги по водоотведению не прекращались и осуществляются в полном объеме, уточнили в МинЖКХ.

«В результате химического воздействия агрессивной среды произошло нарушение герметичности железобетонных плит перекрытия. С целью предотвращения выброса загрязняющих веществ на объекте были установлены временные перекрытия камер гашения. Для исключения доступа посторонних лиц на территорию камер гашения МУП „Межрайонный Щелковский водоканал“ выполнены работы по укреплению периметра ограждения, решен вопрос об организации системы видеонаблюдения», — сказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов.

В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация для проведения конкурса и заключения контракта на выполнение восстановительных работ перекрытий камер. Работы планируют завершить в IV квартале 2022 года.

Камеры гашения напорно-самотечных коллекторов в Богородском округе предназначены для гашения напора стоков, поступающих из Королева, Ивантеевки, Фрязина, Щелкова и Пушкино перед их подачей на Щелковские межрайонные очистные сооружения (ЩМОС).

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