Камеры для контроля за стройкой установили на 52 соцобъектах Подмосковья

Новая система строительства соцобъектов в Подмосковье предполагает сдачу школы, развязки или больницы не просто в срок, а с опережением графика. Чтобы упростить контроль за такими объектами, в областном Минстрое разработали специальную программу, благодаря которой за стройкой можно наблюдать в режиме онлайн. 52 объекта уже оснащены видеокамерами.

Источник фото: телеканал «360»

Десятую школу в Чехове зовут не иначе, как многострадальной. Построить ее решили еще 5 лет назад, но компания-подрядчик, не закончив объект, объявила себя банкротом. Стройка стояла, пока школу не передали «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства». Сейчас ситуацию контролирует лично глава Чехова Григорий Артамонов.

«За ходом работ я слежу совместно с Минжилполитики в ежедневном режиме. У нас также на объекте установлены видеокамеры, они выведены у меня на планшет, на рабочий компьютер у меня и у директора школы», — отметил глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

Следить за строительством в режиме онлайн возможно благодаря новой системе. Трансляция, сохраненные фото- и видеоархивы, а еще вся необходимая документация на странице объекта. Паспорт, сроки выполнения работ, данные о компании-подрядчике. Сегодня в системе — и сами строители, и администрации городских округов.

«В настоящее время в системе 52 объекта, обеспечен доступ к 38 объектам, еще на 8 идет запуск и отладка видеооборудования. К 9 марта все камеры будут работать в стабильном режиме», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Наша задача поставить видеокамеры для того, чтобы контроль позволил нам вместо 20 месяцев сдавать объект за 14,16 или 18. То есть каждый строитель, который мечтает, хочет работать в Московской области, должен поставить вместо ПОСа — плановой сдачи объекта — дату, которая будет радовать и нас, и жителей», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Эта школа еще и долгожданная. В старом корпусе учится больше двух тысяч учеников. Классов не хватает, поэтому 500 детей ходят на уроки во второй половине дня. Учиться в таком режиме осталось совсем недолго.

Источник фото: телеканал «360»

Новый корпус откроют уже 1 сентября. А согласно новой системе строительства, компания-подрядчик обещает закончить все работы на месяц раньше, то есть в конце июля.