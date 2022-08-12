facebook_pixel
    12 августа 2022, 17:32

    Камеры для фиксации нарушений установили на двух ж/д станциях Подмосковья

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Камеры с функцией распознавания лиц будут ловить нарушителей при переходе через железную дорогу на станциях Удельная в Раменском округе и Гагаринская в Щелкове. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Камеры для фиксации нарушений установили на двух ж/д станциях Подмосковья

    По сообщению МТДИ, камеру на Удельной установили в июле. За две недели она помогла снизить число нарушений более чем на 30%. Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что такие установки появятся и в других местах.

    «Мера действительно работает, поэтому теперь мы каждую неделю будем оборудовать станции Подмосковья подобными камерами — сегодня их устанавливают на станции Гагаринская в Щелкове, ей ежедневно пользуются порядка 3,5 тысячи человек», — поделился он.

    Всего с начала года на железной дороге погибли 167 человек в Подмосковье. Чаще всего причиной становились нарушения при переходе. Пассажиров призывают соблюдать правила и не переходить пути в неположенных местах.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье.