Камеры для фиксации нарушений установили на двух ж/д станциях Подмосковья

Камеры с функцией распознавания лиц будут ловить нарушителей при переходе через железную дорогу на станциях Удельная в Раменском округе и Гагаринская в Щелкове. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По сообщению МТДИ, камеру на Удельной установили в июле. За две недели она помогла снизить число нарушений более чем на 30%. Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что такие установки появятся и в других местах.

«Мера действительно работает, поэтому теперь мы каждую неделю будем оборудовать станции Подмосковья подобными камерами — сегодня их устанавливают на станции Гагаринская в Щелкове, ей ежедневно пользуются порядка 3,5 тысячи человек», — поделился он.

Всего с начала года на железной дороге погибли 167 человек в Подмосковье. Чаще всего причиной становились нарушения при переходе. Пассажиров призывают соблюдать правила и не переходить пути в неположенных местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье.