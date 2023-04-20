Подмосковье 20 апреля 2023, 04:26 Камеры будут регистрировать перебегающих через ж/д пути нарушителей на станции Воронок в Щелкове Минтранс Подмосковья

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В Щелкове на станции Воронок установили камеры. Теперь устройства будут фиксировать лица нарушителей, перебегающих железную дорогу в неположенном месте, сообщили в региональном Минтрансе.

Это уже 15-я станция, где работают такие камеры. Ранее оборудование установили на станциях Удельная в Раменском, Гагаринская в Щелкове, Весенняя в Подольске, Взлетная в Домодедове, Перхушково и Жаворонки в Одинцове и на других.

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С начала года камеры зафиксировали более трех тысяч нарушений на ж/д путях. Их число снизилось на 50%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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