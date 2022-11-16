Подмосковье 16 ноября 2022, 22:38 Камеры «Безопасного региона» зафиксировали нарушений на миллион рублей за шесть дней

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Камеры «Безопасного региона» применяют для фиксации нарушений. Аппаратура также помогает поддерживать порядок в городских округах.

В данный момент камер «Безопасного региона» уже более 105 тысяч по всей Московской области. Камеры фиксируют состояние территории, ненормативное состояние малых архитектурных форм и ограждений и дефекты игровых элементов детских площадок.

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«Мониторинг состояния территорий проводиться не только непосредственно инспекторами, но и при помощи современных технологий. Камеры „Безопасного региона“ помогают в режиме реального времени охватить больше пространств, зафиксировать повторяющиеся нарушения. Только за период с 4 по 10 ноября камеры зафиксировали 38 административных правонарушений, что привело ответственных лиц к штрафам на сумму один миллион и 183 тысячи рублей», — рассказал заместитель начальника территориального управления ГУСТ Алексей Левшин.

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В Главном управлении содержания территорий отметили, что, начиная с этой недели, ответственные сотрудники МЦУР будут просматривать камеры «Безопасного региона» чтобы фиксировать нарушения в части уборки мусора и навалов на контейнерных площадках.