Подмосковье 13 марта 2024, 18:30 Камеры «Безопасного региона» помогли поймать серийного поджигателя машин в Ленинском округе Главное управление региональной безопасности Московской области

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Поджигателя машин в Ленинском округе удалось поймать с помощью уличных камер. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Преступник действовал по ночам, используя специальную жидкость для розжига. Он пропитывал ткань и поджигал ее на колесах автомобилей.

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От рук серийного поджигателя пострадало три автомобиля, четвертый потушил вовремя подоспевший дворник. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».

Возбуждено уголовное дело. Преступника уже задержали.

С начала 2024 года в Подмосковье установлено 1725 камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Работа в этом направлении продолжается.

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