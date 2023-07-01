Подмосковье 01 июля 2023, 04:48 Камерный ансамбль «Солисты Москвы» выступил на фестивале искусств Чайковского в Клину Данила Кирьянов

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На водной сцене парка культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину состоялся концерт Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Мероприятие прошло в рамках международного фестиваля искусств Петра Ильича Чайковского.

Концерт прошел для всех желающих.

«Мы благодарим организаторов за то, что дали возможность посетить фестиваль в свободном формате. Превосходная погода, превосходные артисты», — рассказала зрительница Екатерина Волгина.

Ансамбль исполнил сонату № 3 «До мажор» в трех частях, ноктюрн «Ре минор» для виолончели и струнных, дивертисмент № 1 «Ре мажор», арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», «Маленькую ночную серенаду» и другие произведения.

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