Подмосковье 23 мая 2023, 22:11 Камера «Безопасный регион» помогла задержать телефонного мошенника в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Система наблюдения «Безопасный регион» помогла правоохранителям задержать телефонного мошенника, который обманул трех пенсионеров на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасной Московской области.

Злоумышленник использовал распространенную схему, связанную с ДТП. Преступник позвонил 84-летнему мужчине под видом полицейского, и сообщил, что дочь пенсионера попала в аварию и нуждается в лечении стоимостью 400 тысяч рублей. Мошенник предложил отправить якобы помощника к дому мужчины за деньгами.

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Пенсионер поверил словам злоумышленника и согласился отдать деньги. Во время визита к жертве мошенника зафиксировала камера «Безопасный регион». Оперативно прибывшие правоохранители задержали преступника, в настоящее время он находится под стражей.

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