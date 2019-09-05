Камер станет больше. «Безопасный регион» снизил число преступлений и хулиганств в Красногорске

Более 1 тысячи камер подключено к системе «Безопасный регион» в городском округе Красногорск. В планах — оснастить видеонаблюдением все места массового скопления людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В городском округе Красногорск продолжается реализация региональных программ «Безопасный регион» и «Светлый город», а это значит, что на улицах становится еще светлее и безопаснее.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина отметила значительное сокращение число угонов благодаря установке камер видеонаблюдения «Безопасный регион». По ее словам, в Павшинской пойме благодаря установке камер видеонаблюдения количество автокраж снизилось на 67%.

«Наличие камер на наружном периметре дома хорошо дисциплинирует людей — в разы становится меньше мелких хулиганств и правонарушений. Сейчас у нас камерами наружного наблюдения оснащены все социальные объекты — детские сады и школы. Работаем над тем, чтобы камер было еще больше», — подчеркнула Эльмира Хаймурзина.

Всего в городском округе к системе «Безопасный регион» подключено 1049 камер наружного наблюдения. До конца 2019 года 80 уличных камер будут дополнительно установлены в Путилкове. 268 внутриподъездных камер установят в микрорайоне Чернево-2.

«Поступательно идем к тому, чтобы все массовые места в Красногорске были оснащены видеонаблюдением», — заявила глава Красногорска.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

Кроме того, в городском округе продолжается реализация программы «Светлый город». Завершено проведение линий освещения к пешеходной дорожке, соединяющей два микрорайона в Красногорске — Губайлово и Чернево-2. Фонари наружного освещения установлены вдоль всей пешеходной зоны протяженностью 300 метров.

«По этой дорожке каждый день проходят тысячи пешеходов, она идет через лесопарковую зону. Мы неоднократно обращались в „Добродел“ и администрацию, и там никогда не было фонарей, — рассказала жительница Чернева Анна Черноморец. — Очень рады, что наконец наши просьбы услышаны. Отличный подарок к началу учебного года!»

По плану, до конца 2019 года мероприятия по организации уличного освещения на территории муниципального образования пройдут на 17 участках. Программа «Светлый город» реализуется при поддержке губернатора Московской области.