10 апреля 2023, 13:15
Камень размером с фундук удалили из желчного протока пациента в Мытищах
Пациент 57 лет поступил в больницу Мытищ с болями в животе, тошнотой и пожелтением кожи. После обследования врачи выявили крупный камень в желчном протоке, который грозил пациенту панкреатитом.
«При помощи эндоскопического оборудования мы извлекли камень диаметром 1,5 сантиметра из желчного протока. Это позволило избежать большой полостной операции», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Мытищинской больницы Станислав Шадский.Вмешательство прошло успешно, отток желчи был восстановлен. Вскоре кожа мужчины снова приобрела нормальный, здоровый цвет. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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В Подмосковье продолжается работа по оснащению медучреждений необходимой современной техникой, есть большой запрос на тяжелое оборудование. Губернатор Андрей Воробьев поручил быстро решать эти вопросы.
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