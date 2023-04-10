Подмосковье 10 апреля 2023, 13:15 Камень размером с фундук удалили из желчного протока пациента в Мытищах Пресс-служба Минздрава МО

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Пациент 57 лет поступил в больницу Мытищ с болями в животе, тошнотой и пожелтением кожи. После обследования врачи выявили крупный камень в желчном протоке, который грозил пациенту панкреатитом.

«При помощи эндоскопического оборудования мы извлекли камень диаметром 1,5 сантиметра из желчного протока. Это позволило избежать большой полостной операции», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Мытищинской больницы Станислав Шадский.

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В Подмосковье продолжается работа по оснащению медучреждений необходимой современной техникой, есть большой запрос на тяжелое оборудование. Губернатор Андрей Воробьев поручил быстро решать эти вопросы.