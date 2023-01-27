Подмосковье 27 января 2023, 09:28 Калькулятор платы за вывоз мусора по новым тарифам заработал в Подмосковье

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Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов изменились 1 декабря 2022 года. Чтобы рассчитать плату, для жителей запустили обновленный калькулятор, который учитывает новые цены.

Калькулятор расчеты платы за вывоз мусора работает в Подмосковье несколько лет и пользуется популярностью у жителей. Информация в сервисе всегда актуальна. Для расчета стоимости в него необходимо ввести данные: площадь жилья, городской округ и вариант вывоза для СНТ, многоквартирного или частного дома.

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Следующее изменение тарифов запланировано не ранее 1 июля 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности контроля за вывозом строительного мусора. Он отметил, что регион был инициатором в вопросах фото- и видеофиксации, а также получил поддержку президента.

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