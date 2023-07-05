Подмосковье 05 июля 2023, 13:21 Календарный план по прочистке просек перевыполнили в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Годовой план по прочистке просек выполнили в Подмосковье на 44%. Всего рабочие планируют привести в порядок свыше 1,9 тысячи километров площади.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, просеки прочищают для ограничения распространения лесных пожаров. Больше всего работ провели в Шатуре, Луховицах и Орехово-Зуеве.

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«По состоянию на 5 июля они выполнены с опережением календарного плана. Пройдено 845,82 километра вместо запланированных 594,78 километра. Из годового плана в 1914 километров уже сделано более 44%», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он добавил, что ветви деревьев и мелкий кустарник обрубают при помощи бензопил и мотокусторезов на ширину и высоту так, чтобы они не задевали пожарную технику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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