Калашников из Раменского сделал глиняный букет к 8 Марта

Илье Калашникову — 37 лет. До 2014 года он был «серьезным дядей» — работал в крупной IT-компании, которая занималась высокими технологиями. А потом вдруг все это бросил и занялся покорением глины, создал свой блог на ютубе и в инстаграм и стал одним из самых известных гончаров страны.

«Я сделал свой гончарный круг первый из автомобильного колеса. Не электрический, ножной, то есть все по русскому фэн-шую. Из подручных средств», — рассказывает Илья Калашников.

Источник фото: телеканал «360»

Это чудо техники можно увидеть на его странице в социальной сети. Но на колесе машины можно мастерить только в теплое время года. А зимой у Ильи дома огромная мастерская, где он проводит мастер-классы по гончарному искусству. Есть 12-дневные курсы и экспресс — за 5 дней.

Источник фото: телеканал «360»

В преддверии 8 Марта Илья сделал уникальный букет из глиняных цветов, который сможет удивить прекрасных дам.

Подробности — в сюжете «360».