В 10 минутах от метро и парка. Какую квартиру разыграют за прививку в Подмосковье

Привиться от коронавируса в Подмосковье и выиграть за это квартиру возможно. У жителей появился второй шанс на удачу, ведь первый уже помог одной из семей обрести «трешку» в Серпухове. Теперь на кону жилье из ближнего пояса региона — Ленинского округа.

Розыгрыш актуален для всех, кто привился в Подмосковье начиная с 25 июня. Итоги подведут 1 августа в эфире «360».

Выиграть можно однокомнатную квартиру жилого комплекса «Южная Битца», а находится он в трех километрах от МКАД — рядом с Варшавским шоссе.

До метро можно будет добраться за 10 минут на автобусе. До Битцевского лесопарка — за 15 минут пешком.

В квартире чистовая отделка и установлена сантехника. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно сделать прививку и зарегистрировать свой сертификат о вакцинации на портале госуслуг Подмосковья.

А дальше все просто: вы получите идентификационный код, после чего останется дождаться 1 августа.

Все о деталях

Акция называется «Вакцина наша — квартира ваша». Главное условие — поставить одну из трех вакцин от коронавируса.

Затем на портале госуслуг Подмосковья потребуется нажать на баннер акции. Следующий шаг — заполнение небольшой анкеты. Так вы автоматически станете одним из претендентов на квартиру.

Холл занимает семь метров. В квартире совмещенная ванная комната. Кухня — девять метров, комната с балконом — почти 19.

Квартира на 24-м этаже. Ее площадь — 40 квадратных метров. В жилом комплексе строят школу, поликлинику и детский сад.