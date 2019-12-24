Какой новогодний подарок купить ребенку? Врач из Истры рассказал о критериях выбора

Как выбрать безопасный и вкусный новогодний подарок для ребенка? Корреспондент «360» узнал у врача, на что обратить особое внимание при покупке сладостей.

Источник фото: телеканал «360»

Трехлетняя Женя сладкоежка. Писать пока не умеет, поэтому Деду Морозу отправила рисунок. Новогоднее желание предсказуемо. Вот только отец исполнять его не спешит. Боится.

«У моих знакомых был случай, что подарили сладкий подарок, они не уследили, ребенок съел конфету, содержащую арахис и началась аллергия сильная. Они чуть в больницу не попали», — рассказал Иван Карташов, житель г. о. Истра.

Арахис — аллерген. Детям до трех лет он противопоказан. Однако на коробках ограничение по возрасту пишут редко. Четкого ГОСТа для сладких подарков до сих пор нет. Любой такой набор — кот в мешке. Что положить внутрь, решают коммерсанты.

«Мы переживаем, что в подарке может попасться тот же самый арахис или какие-то пищевые химические добавки, которые могут как-то повлиять на здоровье ребенка очень негативно», — отметил Иван Карташов.

Вместе с Иваном мы решили проверить праздничные наборы на безопасность. Врач-педиатр первым делом смотрит на срок годности. Чем дольше хранятся сладости, тем больше в них химии.

«Если срок годности не три, а шесть и более месяцев, то такую коробку лучше сразу отложить в сторону», — уточнила Ирина Исаева, врач-педиатр.

Источник фото: телеканал «360»

Второй пункт инспекции сладостей — это состав. Чем меньше там консервантов, тем лучше.

При проверке одного из подарков первым претендентом на выбывание назвали леденец на палочке. Проще говоря — плавленый сахар с ароматизаторами.

«Дети часами держат это во рту. Я бы не рекомендовала вообще такие, они повреждают эмаль», — объяснила Ирина Исаева, врач-педиатр.

Доверия не вызвала и взрывающаяся во рту конфета. Эффектно, но тоже вредно. Сладость действует на детский желудок, как реагент на лед, — разъедает все изнутри.

«Мы можем только догадываться, за счет чего образуется этот взрывной эффект и какие потом последствия будут для рта, желудка», — сказала Ирина Исаева.

Мелкую карамель лучше тоже не давать малышам. Ребенок может подавиться. Также врач считает, что в новогодних наборах не должно быть жвачек, конфет с заменителями сахара и искусственными ароматизаторами. Итог — из трех сладких подарков вместе с экспертом выбрали самые безопасные конфеты.

Одобрили в основном сладости из молочного шоколада и мармелада. Но врачи уверены: можно обойтись и без них. А вместо сладостей дарить детям фрукты. Но малыши вряд ли оценят такой подарок, поэтому если без конфет не обойтись, то проверяйте срок годности и состав угощения.