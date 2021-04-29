Какое будущее ждет ЦКАД? Воробьев рассказал о новых задачах

Центральная кольцевая автодорога получит развитие. Для комфорта водителей на ней построят новые съезды в населенные пункты. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об этом в интервью на «360».

ЦКАД — это закольцованная дорога, которая находится в 50 километрах от МКАД. Она соединила несколько городских округов Подмосковья, например, Одинцовский, Богородский, Раменский и другие. Теперь появилась новая задача — построить новые съезды.

Теперь следующий этап. Есть пять светофоров и не хватает пяти съездов. Я немножко утрирую, но примерно так. Нужно их расшить, эти 10 узелков нужно расшить. И, соответственно, и правительство это понимает Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Глава региона добавил, что специалисты уже ищут способы развития ЦКАД. В будущем дорога станет максимально удобной для водителей.

«Я обратился к нашему президенту. Соответствующие поручения даны, чтобы искать способы сделать ЦКАД максимально доступной для человека, максимально, чтобы она эффективно работала. Ведь чем больше съездов, тем больше движения, тем больше капитализируется территория, которая прилегает. И для фабрики, и для какого-то предприятия, и просто для человека, который живет рядом. Поэтому я уверен, что мы там этапно будем двигаться. И чем дальше, тем больше ЦКАД будет наполняться», — отметил губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

В декабре 2020 года открыли движение на самом протяженном участке ЦКАД. Сейчас дорога почти готова — последние 25 километров запустят уже летом.

«Этот проект очень долго рождался. Благодаря тому, что президент дал старт в 2012 году, началась подготовка территории. Там тоже были очень сложные моменты, потому что в мегаполисе построить 330 километров — это не так просто. В общем, его построили. В июле все запустим», — рассказал Воробьев.

ЦКАД — это не только скоростная магистраль, благодаря которой можно сэкономить время в пути. Дорога разгрузила другое кольцо — МКАД. В этом году на ЦКАД перенаправили все транзитные грузовики весом более 12 тонн.