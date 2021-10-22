Каклюгина: школьники Подмосковья стали реже болеть по сравнению с прошлым годом

В этом году школьники стали болеть реже, чем в прошлом. Однако число заражений ОРВИ или коронавирусом продолжает расти. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина во время брифинга.

«Заболеваемость детей, которые отсутствуют по болезни в школах, сейчас в Московской области составляет около 6%. Этот показатель ниже, слава богу, чем показатель прошлого года. То есть мы делаем вывод, что сейчас детей отсутствуют по болезни меньше, чем в тот же период прошлого года», — отметила она.

При этом Каклюгина подчеркнула, что сейчас в регионе большой рост заболеваемости ОРВИ и ковидом. И введенные властями ограничения помогут снизить число новых заражений.

«Но тем не менее мы знаем, что у нас сейчас большой рост заболеваемости идет по ОРВИ, по ковиду. И большой рост заболеваемости среди взрослого населения, тем более пожилого. Поэтому вот эта мера, на которую пошло правительство, — она необходима, чтобы разорвать цепочку передачи вирусов», — подчеркнула Каклюгина.

Она также рассказала, как будут работать детские сады, школы и вузы во время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября.