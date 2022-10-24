Каклюгина рассказала об организации поддержки детей мобилизованных в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 13:27 Каклюгина рассказала об организации поддержки детей мобилизованных в Подмосковье Каклюгина: в Подмосковье продолжают обеспечивать бесплатным питанием детей мобилизованных Пресс-служба губернатора Московской области

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Семьи мобилизованных в Подмосковье получают поддержку, в том числе и в части организации питания детей в учебных заведениях, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Кроме того, ребята могут бесплатно посещать секции и кружки.

«За неделю <…> от платы за питание в детском саду мы освободили 1533 семьи, дети с 1-го по 11-й класс из 1813 семей у нас получают бесплатные завтраки и обеды в школах. Кружки и секции бесплатно начали посещать 448 детей», — уточнила она на заседании правительства региона.

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По данным Каклюгиной, в колледжах бесплатным питанием обеспечили 519 учащихся. Помимо этого, оказывают помощь пожилым родственникам мобилизованных.

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«Помощь пожилым — здесь мы вместе с главами и волонтерами вышли на 469 человек», — отметила она.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева была организована единовременная выплата мобилизованным. Она составляет 200 тысяч рублей. Глава региона подчеркнул ранее, что поддержка будет разносторонней.

«Очереди в детские сады для тех, кто нас защищает, — их не будет, поэтому все мероприятия, связанные с выплатами, будут проактивно происходить на карту, писать ничего не надо», — уточнил он.