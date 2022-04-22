Каклюгина напомнила жителям Подмосковья о новой выплате семьям с детьми

1 мая стартует прием заявлений на новую президентскую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Выплата предназначена тем семьям, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. В Подмосковье он составляет 14748 рублей.

Подать заявление на выплату можно будет на портале госуслуги или очно, в ближайшем офисе МФЦ.

«Достаточно заполнить лишь одно заявление, справки и документы прилагать не нужно. Эта выплата ежемесячная, ее размер зависит от дохода семьи: сумма может быть от семи до 14 тысяч рублей. Деньги начнут поступать уже в мае, сразу за два месяца: за апрель и за май», — пояснила Каклюгина.