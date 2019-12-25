Получить, переоформить и продлить «Стрелку». Какие услуги доступны жителям Подмосковья онлайн

В 2019 году на региональный портал государственных услуг поступило свыше 311 тысяч заявлений на приобретение, обмен, восстановление защитного кода, подтверждение права использования льготных карт «Стрелка». Это на 43 тысячи карт больше, чем в прошлом году.

На региональном портале одной из самых востребованных услуг является получение карты «Стрелка». В этом году через многофункциональные центры Московской области было выдано свыше 104 тысячи карт «Стрелка» льготной тарификации для учащихся и военных пенсионеров, а также одобрено свыше 68 тысяч заявлений о подтверждении права использования льготных карт.

Услуга была переведена в электронный вид в 2018 году, что повысило ее доступность для жителей. Заявление можно подать через портал госуслуг Московской области дистанционно. Получить карту можно в любом многофункциональном центре Подмосковья.

В этом году впервые запущен функционал, позволяющий в автоматическом режиме без участия владельца продлить действие льготной карты учащегося. Ранее необходимо было подтверждать право на использование карты на портале госуслуг Московской области самостоятельно. А в декабре 2019 года запущен функционал, позволяющий восстановить защитный код карты в упрощенном режиме.

Сейчас на портале заявитель может приобрести единую транспортную карту льготной тарификации в течение шести дней, подтвердить право использования единой транспортной карты за четыре дня, восстановить защитный код единой транспортной карты за пять дней, обменять неработоспособную единую транспортную карту и вернуть карту, получить назад остаток денежных средств и залоговую стоимость карты за шесть дней.

Услуга подтверждения права использования единых транспортных карт учащегося может быть предоставлена в полностью автоматизированном режиме, то есть без визита в МФЦ.

Ежедневно с помощью карт «Стрелка» совершается свыше 680 тысяч поездок, а по картам льготной тарификации проезд оплачивают 150 тысяч раз каждый день. Приобрести карту «Стрелка» пассажиры могут на автовокзалах и автостанциях АО «Мострансавто», салонах связи «Связной», на железнодорожных станциях АО «ЦППК» и АО «МТППК», а также в отделениях Почты России, расположенных в Московской области.