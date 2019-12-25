Получить, переоформить и продлить «Стрелку». Какие услуги доступны жителям Подмосковья онлайн
На региональном портале одной из самых востребованных услуг является получение карты «Стрелка». В этом году через многофункциональные центры Московской области было выдано свыше 104 тысячи карт «Стрелка» льготной тарификации для учащихся и военных пенсионеров, а также одобрено свыше 68 тысяч заявлений о подтверждении права использования льготных карт.
Услуга была переведена в электронный вид в 2018 году, что повысило ее доступность для жителей. Заявление можно подать через портал госуслуг Московской области дистанционно. Получить карту можно в любом многофункциональном центре Подмосковья.
В этом году впервые запущен функционал, позволяющий в автоматическом режиме без участия владельца продлить действие льготной карты учащегося. Ранее необходимо было подтверждать право на использование карты на портале госуслуг Московской области самостоятельно. А в декабре 2019 года запущен функционал, позволяющий восстановить защитный код карты в упрощенном режиме.
Сейчас на портале заявитель может приобрести единую транспортную карту льготной тарификации в течение шести дней, подтвердить право использования единой транспортной карты за четыре дня, восстановить защитный код единой транспортной карты за пять дней, обменять неработоспособную единую транспортную карту и вернуть карту, получить назад остаток денежных средств и залоговую стоимость карты за шесть дней.
Услуга подтверждения права использования единых транспортных карт учащегося может быть предоставлена в полностью автоматизированном режиме, то есть без визита в МФЦ.
Ежедневно с помощью карт «Стрелка» совершается свыше 680 тысяч поездок, а по картам льготной тарификации проезд оплачивают 150 тысяч раз каждый день. Приобрести карту «Стрелка» пассажиры могут на автовокзалах и автостанциях АО «Мострансавто», салонах связи «Связной», на железнодорожных станциях АО «ЦППК» и АО «МТППК», а также в отделениях Почты России, расположенных в Московской области.