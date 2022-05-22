«Какие слова поддержки!» Лишившийся обеих ног командир взвода в ДНР обрадовался письму от подмосковного школьника

Командир взвода Василий Савицкий, лишившийся обеих ног из-за взрыва мины, получил письмо от школьника из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Мужчина прочитал его, находясь в Донецкой больнице.

Школьник отметил, что понимает: его адресату сейчас трудно. Он далеко от дома, семьи, друзей, близких и вынужден соблюдать строгий распорядок дня. Ребенок поблагодарил командира за то, что он вместе с другими российскими бойцами выполняет важную миссию.

«Вы охраняете наш покой и сон, благодаря вам и вашим армейским товарищам мы мирно живем на этой земле, спокойно спим в своих кроватках, можем учиться, играть, гулять и спать в своих кроватах, не беспокоясь о своей безопасности», — написал ребенок от лица школьников Московской области.

Письмо заканчивалось трогательным признанием: «Мы гордимся вами».

Василий Савицкий растрогался и рассказал, что ему очень приятно.

«Такие слова поддержки! Хорошо, когда есть детки, которые понимают все это», — заметил мужчина.

Акцию «Доброе дело» инициировали сами школьники Московской области. Губернатор Андрей Воробьев поддержал идею. В рамках акции семьи учеников собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а также дети пишут письма с теплыми словами и отправляют рисунки тем, кто сражается на передовой.

Гуманитарную помощь в Подмосковье принимают в 130 волонтерских пунктах. Адреса и список необходимых вещей можно найти на сайте volontermo.ru.