Какие правила будут действовать в кинотеатрах после открытия? Расскажем на примере Подмосковья

С 1 августа в Подмосковье снова заработают кинотеатры. Главное условие — соблюдение дистанции и масочный режим. Залы должны быть заполнены не более чем на 50%. Какие еще правила будут действовать для посетителей и персонала?

Кинотеатры откроются с 1 августа. Правило номер один для персонала: проводить дезинфекцию залов после каждого сеанса. Всем сотрудникам перед сменой будут измерять температуру. Антисептики будут доступны для всех.

Семьям и компаниям, пришедшим вместе, разрешат садиться рядом, но на расстоянии от других компаний. То есть если вы покупаете билеты на большую компанию, вместе вам уже не сесть, имейте в виду. Если, конечно, вы не живете вместе — тогда верят на слово. Это касается и парочек.

Есть важный момент. Заказать онлайн места рядом не получится даже у родственников, приобретать их нужно в кассе. И, конечно, все зрители будут допускаться к просмотру только в масках.

«Для масок и перчаток мы специально приготовили такой бачок. Чтобы зрители, уже выходя из зрительного зала, туда ненужные маски и перчатки выбрасывали», — отметила Елена Башкирова, директор МУК ЦКД «Мир».

Кстати, преимущество автономных кинотеатров в том, что выход из зала всегда отдельно от входа. В пандемию это актуально как никогда.

Подробности — в сюжете канала «360».