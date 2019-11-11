Скамейки, урны и ровные дорожки. Какие перемены ждут парк в Малаховке

В Малаховке продолжают благоустраивать местный парк. Одноименное озеро тоже ждут перемены: его очистят, обустроят прибрежную зону. Но не все местные жители морально готовы к таким изменениям. Еще до начала работ появилась петиция против благоустройства: активисты боятся, что зона культурного наследия потеряет свой естественный вид. Почему метаморфозы нужны Малаховке, расскажет «360».

Чтобы сейчас пробраться к Малаховскому озеру, нужно тщательно выбирать погоду и обувь. Чтобы прогулка по аллеям стала возможной, зону отдыха благоустроят: появятся новые дорожки, скамейки, урны, центральный красивый вход.

Однако не у всех проект вызвал восхищение — больше двух тысяч жителей высказались против благоустройства. И причин несколько. Среди них страх, что набережную закатают в бетон и убьют всю природную живописность. Но дорожки озеру просто необходимы. Сейчас они местами кривые, местами в болоте: мамы с колясками или инвалиды от прогулки особого удовольствия не получают. После преобразований вдоль воды будет пешеходная дорожка из твердого покрытия. А сразу у входа в парк — помост.

Источник фото: телеканал «360»

Также установят площадку из металлокаркаса. Обработают ее брусом, а по краю пустят ограждение. Фонтан, который сначала планировался по проекту, по просьбе жителей решили не устанавливать. Так что само озеро очистят, но видоизменять не будут.

Еще один вопрос — деревья. Их действительно частично вырубят. Дело в том, что парковая зона десятилетиями не видела ухода, кругом поваленные гниющие стволы. От таких необходимо избавляться. Но ни в коем случае речь не идет о вырубке всего леса.

Набережную в Малаховке сделают удобной для всех. Там появятся дорожки для колясок, а озеро очистят Подробнее

«У нас ведется в Московской области рубка только или сухостойных деревьев, или больных, или аварийных. Другая рубка у нас не предусмотрена», — пояснил Александр Передерий — заместитель генерального директора МО «Мособллес».

Итог такой: парк останется парком, но более ухоженным. Работы уже ведутся. До конца следующего года их обещают завершить.