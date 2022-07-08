Территорию станции МЦД Апрелевка в Наро-Фоминске благоустроят в этом году. Преобразится и спортивный центр «Трудовые резервы», завершится ремонт двух школ. Об этом глава городского округа Роман Шамнэ доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Наро-Фоминск — место легендарное, важное и для прошлого, и для настоящего, будущего. Большие программы реализуем, и я очень надеюсь, что жители это замечают. По крайней мере я изучил рейтинг доверия, в том числе к вам как к главе, и вижу достаточно высокие цифры», — начал губернатор.

Образование и спорт

В прошлом году в Наро-Фоминске открыли школу на 825 мест рядом с перинатальным центром и пристройку.

Благодаря строительству этих двух объектов мы подходим к ликвидации второй смены Роман Шамнэ.

Вскоре завершится капитальный ремонт Апрелевской школы № 4 и Петровской школы. Ребята придут в обновленные стены уже 1 сентября.

За последние три года в Наро-Фоминске открыли три детских сада, а еще один капитально отремонтировали. Сейчас строят дошкольный центр в жилом комплексе «Весна» в Апрелевке — его откроют в конце года.

В этом году после капитального ремонта откроют спортивный центр «Трудовые резервы», а в 2023-м здесь реконструируют стадион.

Дети смогут заниматься гимнастикой, спортивной борьбой, каратэ и другими видами спорта в современном помещении.

Инвестиции и работа

В Наро-Фоминске реализуют масштабные инвестиционные проекты, сообщил Роман Шамнэ.

Самый актуальный из них сегодня — агрохаб „Евразия“ в поселке Селятино. Это крупнейший логистический комплекс в рамках Шелкового пути. Он касается отправки продукции в Китай и обратно Роман Шамнэ.

Здесь расширят складские площади. Жители Подмосковья получат около 1,5 тысячи новых рабочих мест. Через терминал смогут экспортировать 1,2 миллиона тонн продукции каждый год.

Второй крупный проект — от компании «Гринфилдс Агро». Она выращивает землянику, ежевику и малину. Скоро предприятие увеличит площади для теплиц.

Расширение завершится в 2023 году. Жители получат свыше 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест.

Холдинговая компания «Элинар» построит в Наро-Фоминске крупный племенной репродуктор бройлерных кур. Это даст не только новые рабочие места, но и станет важным проектом импортозамещения.

Медицина и транспорт

Перинатальный центр в Наро-Фоминске — один из лучших в Подмосковье. Он работает пять лет. В прошлом году там приняли свыше 6,2 тысячи родов.

В 2023 году начнется строительство амбулатории врача общей практики в поселке Новая Ольховка, завершится ремонт поликлиники в селе Петровское.

Каждый день на работу в Москву из Наро-Фоминска уезжают около 27 тысяч жителей. Через городской округ проходит МЦД.

Сейчас проектируем территорию, которую благоустроим рядом с МЦД Апрелевка Роман Шамнэ.

Он подчеркнул, что сейчас Апрелевка — большой транспортно-пересадочный хаб.

Благоустройство

В прошлом году благоустроили центральную часть города. На этот год запланировали преображение территории парка Победы.

Изменится и облик пешеходной зоны в Верее. Это уже третья очередь проекта — первую завершили в 2020 году, вторую — в 2021-м.