От благоустройства до флагманской школы. Какие перемены ждут Электрогорск в 2022 году

Стахановское озеро Электрогорска благоустроят уже к осени 2022 года. Это место, которое традиционно притягивает сюда жителей, и у них есть большой запрос на его улучшение. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Сергей Дорофеев.

«Я пригласил вас, чтобы обсудить самые актуальные вопросы о жизни городского округа. Он хоть и небольшой, но важный для нас», — отметил губернатор.

Среди первых тем обсудили улучшение облика города. Так, проект благоустройства озера выиграл на V Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

«Когда моя команда пришла, был большой запрос жителей на благоустройство этого озера, а это действительно место, куда тянет и детей, и взрослых. В 2021-м году мы приняли участие в программе „100 прудов и озер“ и очистили Стахановское», — рассказал Дорофеев.

По его словам, на преображение водоема еще дополнительно выделят 134 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле–мае и закончатся осенью 2022 года.

Благодаря этому в центре города появится комфортное место с пляжем и спусками к воде. Установят детскую и спортивную площадки.

Школы

Губернатор поинтересовался, как в Электрогорске работают школы и какая поддержка в этом направлении нужна.

«В своем отчете я сказал, что каждый глава должен возглавить флагманскую школу, чтобы лучшие практики, обмен опытом и лучшее образование мы могли обеспечить на каждой нашей территории», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в каждом округе должна быть флагманская школа. По словам главы, таким учреждением является лицей, второй корпус которого открыли к 1 сентября прошлого года.

«Для города это прорыв — 40 лет в Электрогорске не строили объекты образования. Благодаря этому мы решили проблему второй смены в округе», — рассказал Сергей Дорофеев.

Вместе с тем глава Электрогорска отметил, что школы округа находятся в зеленой зоне рейтинга по качеству образования и лишь одна — в желтой.

Инвестиции

Инвестиции по итогам прошлого года по сравнению с 2020-м выросли на 2,5 миллиарда рублей.

«Это предприятия, которые на слуху», — объяснил Дорофеев.

Только в этом году их инвестиции составили два миллиарда рублей, а рабочих мест они дополнительно создали 50.

Медицина

«Сразу хочу анонсировать обращения по поводу капитального ремонта поликлиники. Я все команды необходимые дал, и мы будем проектировать, искать возможности уже в этом году — не через два года, а в этом. Знаю, что это чувствительно, видел обращения, поэтому прошу это сопровождать», — сказал на встрече Андрей Воробьев.

Взрослая поликлиника единственная в городском округе. За 62 года здание ремонтировали только один раз, и это были косметические работы. Губернатор дал поручение исправить ситуацию.

«У нас отстает поликлиника. Хотим, чтобы уже в этом году мы попали в программу капитального ремонта и закончили. У нас будет обустроенный, уютный медицинский городок», — сказал Дорофеев.

По его словам, этим и славится во многом Электрогорск.

«Обязательно поможем», — заключил губернатор Московской области.

Также в Электрогорске сейчас работает детская поликлиника с дневным стационаром и современным оборудованием. Есть и современный диагностический корпус.